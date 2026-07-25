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Царьград

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Факультативный статус: институт Виноградова рассказал о судьбе буквы "Ё" в русском языке

Факультативный статус: институт Виноградова рассказал о судьбе буквы "Ё" в русском языке

Принудительное использование «ё» исказит поэзию и создаст проблемы с произношением.Буква «ё» останется в русском алфавите, но её использование продолжит носить факультативный характер.

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