Псаки: в Белом доме предпочли бы, чтобы Хантер Байден ушел прямо сейчас

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лина любимцева

А что весьма даже взрослый человек Хантер Байден делает на месте работы своего отца? Чего он там постоянно ошивается?... Разве Хантер несовершеннолетний, что ему следует быть рядом с отцом? Нет ведь.... Так что, пусть этого наркомана Хантера Байдена ВЫГОНЯТ ИЗ БЕЛОГО ДОМА, чтобы не позорил своего отца!! ПОЗОРИЩЕ СЕМЬИ!! Неужели не понимает?