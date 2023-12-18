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Псаки: в Белом доме предпочли бы, чтобы Хантер Байден ушел прямо сейчас

Псаки: в Белом доме предпочли бы, чтобы Хантер Байден ушел прямо сейчас

Сторонники Джо Байдена в Белом доме, вероятно, предпочли бы, чтобы Хантер Байден ушел прямо сейчас, заявила бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает NBC News.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А что  весьма даже взрослый человек Хантер Байден делает на месте работы своего отца? Чего он там постоянно ошивается?...  Разве Хантер несовершеннолетний, что ему следует быть рядом с отцом? Нет ведь.... Так что, пусть этого наркомана Хантера Байдена ВЫГОНЯТ ИЗ БЕЛОГО ДОМА, чтобы не позорил своего отца!! ПОЗОРИЩЕ СЕМЬИ!! Неужели не понимает?
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