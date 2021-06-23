Скатерть-Самобранка

5 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    спасибо за рецептНереальный ужин з...
  • Анна Эржибова
    Спасибо!аппетитно :)За 10 минут готов...
  • Vladimir Osheschko
    Длинные рецепты не читаю до конца. Проще порезать цукини на 8 ммтровые пятачки. посолить, обвалять в муке и обжарить ...По настоящему вку...

Беру дешевое мясо: не жарю, не варю, не запекаю мясо тает во рту! Вкусное мясо

Беру дешевое мясо: не жарю, не варю, не запекаю мясо тает во рту! Вкусное мясо

Запеченное мясо с салом получается очень ароматным, мягким, пикантным, нежным. Его выкладываю нарезкой на блюдо и подаю на праздничный стол.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх