Милонов: многие представители ЛГБТ после указа Трампа сразу «перекрасятся»

После подписания указа американским президентом Дональдом Трампом о признании только двух полов в США большинство представляющих другие меньшинства американцев «перекрасятся», так как будут не в повестке.
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