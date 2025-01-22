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Милонов: многие представители ЛГБТ после указа Трампа сразу «перекрасятся»

Милонов: многие представители ЛГБТ после указа Трампа сразу «перекрасятся»

После подписания указа американским президентом Дональдом Трампом о признании только двух полов в США большинство представляющих другие меньшинства американцев «перекрасятся», так как будут не в повестке.

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