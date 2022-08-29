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Экс-советник ЦРУ Рикардс: санкции провалились — Путин обвел Запад вокруг пальца…

Экс-советник ЦРУ Рикардс: санкции провалились — Путин обвел Запад вокруг пальца…

Западные санкции против России оказались полным провалом. Таким мнением поделился американский финансовый эксперт, экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

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