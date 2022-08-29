Экс-советник ЦРУ Рикардс: санкции провалились — Путин обвел Запад вокруг пальца…

Западные санкции против России оказались полным провалом. Таким мнением поделился американский финансовый эксперт, экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
Популярные статьи
- Беспредел, возмутивший всю Россию: ребенка с аутизмом выгнали из игровой комнаты в ТЦ Севастополя
- Последняя капля: «Кинжалы» поразят три цели в Лондоне после прибытия британских солдат на Украину
- Немцы заявляют что живут в плохие времена и вспоминают Меркель, а британцы в шоке от цен на электричество и доносят на соседей
Свежие комментарии