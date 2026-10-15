Йемен: В ночь с 14 на 15 октября произошли вооруженные столкновения между Йеменской национальной армией и ополчением «Ансар Аллах» (хуситы) вокруг Таиза, провинция Таиз; взрывы были слышны изнутри города.
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