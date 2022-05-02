Президент Кении повысил минимальную зарплату в стране на 12%

Президент Кении Ухуру Кениата заявил в это воскресенье, что правительство немедленно повысит минимальную заработную плату в стране на 12%, чтобы помочь работникам справиться с ростом потребительских цен, частично вызванных войной на Украине.
Президент Кении Ухуру Кениата заявил в это воскресенье, что правительство немедленно повысит минимальную заработную плату в стране на 12%, чтобы помочь работникам справиться с ростом потребительских цен, частично вызванных войной на Украине.
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