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Президент Кении повысил минимальную зарплату в стране на 12%

Президент Кении Ухуру Кениата заявил в это воскресенье, что правительство немедленно повысит минимальную заработную плату в стране на 12%, чтобы помочь работникам справиться с ростом потребительских цен, частично вызванных войной на Украине.

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