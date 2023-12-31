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Как украсить окно на Новый год с помощью одного секретного элемента

Как украсить окно на Новый год с помощью одного секретного элемента

Приклеивать на окна снежинки, вешать гирлянды и бумажные звезды вы и так умеете, поэтому будем создавать новогоднюю атмосферу с помощью одной вещи, о которой вы и подумать не могли.

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