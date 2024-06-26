Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Скотт Беннетт заявил, что Ассанж спас Сноудена с помощью России

Скотт Беннетт заявил, что Ассанж спас Сноудена с помощью России

Бывший офицер армии США, политолог Скотт Беннетт заявил «Звезде», что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж спас бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, посоветовав ему обратиться к России за помощью, когда его загнали в угол.

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