Как Роман Попов на пять лет разошелся с любовью всей жизни, победил рак и стал для всех Мухичем

Несколько лет назад артист сбросил 40 килограммов, и поклонники завалили его вопросами о диете. Как выяснилось, от 25 кило Роман Попов избавился с помощью спорта и правильного питания, а вот остальные 15 потерял из-за тяжелой болезни.
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