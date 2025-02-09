Как Роман Попов на пять лет разошелся с любовью всей жизни, победил рак и стал для всех Мухичем

Несколько лет назад артист сбросил 40 килограммов, и поклонники завалили его вопросами о диете. Как выяснилось, от 25 кило Роман Попов избавился с помощью спорта и правильного питания, а вот остальные 15 потерял из-за тяжелой болезни.