Составлен рейтинг самых богатых пилотов «Формулы-1»

Рейтинг возглавил Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes.фото: fia.com--> Рейтинг самых богатых пилотов «Формулы-1» в 2024 году по данным PlanetF1 возглавил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes.
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