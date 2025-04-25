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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джимми Батлер рискует пропустить 3-ю игру серии против «Хьюстона»

Джимми Батлер прошел МРТ, которая не выявила структурных повреждений, но звезда «Голден Стэйт» серьезно рискует пропустить 3-й матч из-за глубокого ушиба ягодичной мышцы, сообщили источники Шэмса Чарании.

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