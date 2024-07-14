На проспекте Ленина в Туле водитель "Лексуса" сбил женщину

Вечером, 13 июля, на проспекте Ленина в Туле иномарка сбила пешехода. Мужчина 1952 года рождения, управляя автомобилем "Лексус" сбил женщину 1953 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.