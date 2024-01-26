Мощный прилёт со встречной полосы

В Санкт-Петербурге на Смольной набережной водитель автомобиля Хюндай Солярис потерял управление, вылетел на встречную полосу, где столкнулся столкнулся с автомобием Киа, в котором находился видеорегистратор и Ладой Ларгус.
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