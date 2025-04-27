Лавров ответил на вопрос о призыве Трампа прекратить удары по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российский президент Владимир Путин незамедлительно выразил готовность рассмотреть идею США о месячном перемирии, при этом подчеркнув необходимость учесть прежний опыт.
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