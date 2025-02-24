Жизнь взаймы. На Алтае жители отдают по кредитам в среднем 65% зарплаты

Оба Алтая – и край, и республика – имеют не самые лучшие результаты Алтайский край находится на 61-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по степени закредитованности населения по итогам 2024 года, а Республика Алтай – на 78-м, сообщает РИА Новости.