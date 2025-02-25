Офицерский состав подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении (Сумская область Украины граничит с Курской областью РФ) демонстрирует подавленное морально-психологическое состояние в условиях своих высоких потерь и успехов российской армии.
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