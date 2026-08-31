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Все туристические маршруты Алтайского заповедника закрыли из-за медведей

Все туристические маршруты Алтайского заповедника закрыли из-за медведей

Решение распространяется на все направления, проходящие по заповедной территории Все эколого-просветительские маршруты Алтайского биосферного заповедника закрыты для посещения до конца туристического сезона 2026 года.

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