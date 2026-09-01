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Калуга-поиск

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25-летний калужанин с психическим расстройством напал на мужчину на Окской ветке

25-летний калужанин с психическим расстройством напал на мужчину на Окской ветке

Прокуратура Калуги направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, совершившего покушение на убийство из хулиганских побуждений.

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