Самые странные научные открытия поощрили в Цюрихе: от тараканов до конфет

В Цюрихе объявили победителей 36-й Шнобелевской премии мира. В области химии награду присудили за исследование о пользе молока живородящих тараканов, а в области физики – за научную работу об аэродинамике правильного сморкания и разработку писсуара, уменьшающего количество брызг.
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