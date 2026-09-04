Самые странные научные открытия поощрили в Цюрихе: от тараканов до конфет

В Цюрихе объявили победителей 36-й Шнобелевской премии мира. В области химии награду присудили за исследование о пользе молока живородящих тараканов, а в области физики – за научную работу об аэродинамике правильного сморкания и разработку писсуара, уменьшающего количество брызг.