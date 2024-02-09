Кримсон Дайджест: Не интервью, а переговоры

Стол Путина ясно даёт понять, кому он доверяет и с кем готов контактировать, и чьё место у параши. 😀 А Такер Карлсон, если его Трамп назначит вице-президентом в случае избрания, станет первым АДЕКВАТНЫМ вице-президентом со времен развала СССР.

Александр Симаков

Кто же им теперь поверит? Путин же на зря объянил Карлсону (когда тот попросил освободить журналиста-шпиона), что больше добрых шагов с нашей стороны не будет.