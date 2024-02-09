Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Кримсон Дайджест: Не интервью, а переговоры

Кримсон Дайджест: Не интервью, а переговоры

Заметки на полях интервью Путина Карлсону Это было не интервью. Это были практически деловые переговоры, которые Карлсон (после того как оправился от непредвиденной исторической лекции) провёл строго по учебнику деловой коммуникации.

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Комментарии
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Александр Симаков
Стол Путина ясно даёт понять, кому он доверяет и с кем готов контактировать, и чьё место у параши. 😀 А Такер Карлсон, если его Трамп назначит вице-президентом в случае избрания, станет первым  АДЕКВАТНЫМ вице-президентом со времен развала СССР.
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15 час.
ВТ
Василий Топчий
Верить американцам-себя не уважать.
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14 час.
Александр Симаков
Кто же им теперь поверит? Путин же на зря объянил Карлсону (когда тот попросил освободить журналиста-шпиона), что больше добрых шагов с нашей стороны не будет.
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13 час.

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