Песков назвал угрозы Зеленского мировым лидерам проявлением гостерроризма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что слова Владимира Зеленского о невозможности гарантировать безопасность мировым лидерам, прибывшим в Москву на парад Победы 9 Мая, являются проявлением государственного терроризма.
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