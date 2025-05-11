Песков назвал угрозы Зеленского мировым лидерам проявлением гостерроризма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что слова Владимира Зеленского о невозможности гарантировать безопасность мировым лидерам, прибывшим в Москву на парад Победы 9 Мая, являются проявлением государственного терроризма.