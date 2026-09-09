Из зала суда в депутаты: В Ростове «Единая Россия» тянет судимого мигранта-азербайджанца в депутаты

Удивительные политические метаморфозы происходят в Ростове-на-Дону. Пока обычные граждане с трудом пробивают себе дорогу в жизнь, члены азербайджанской диаспоры с криминальным шлейфом легко готовятся к депутатским креслам.
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Какой же беспредел !!! Вот вам и Госдума !!!!!!!!!!
По всем законам их ОБЯЗАНЫ депортировать к себе домой. Судимости, стрельба по людям и т.д. А его еще и продвигают... Это что-то с чем-то... В Ростове больше нет кого продвигать? Почему эти криминальные братья до сих пор в России? Во что превратило взяточниство нашу страну.
Деньги всё решают
Ростов надо чистить с головы до пят. Как и Екатеринбург (там свои танцы)
Неприкосновенность перед Законами страны! Это просто какой то абсурд! Если мы хотим жить в правовом государстве, не должно быть никакой неприкосновенности, перед Законом все должны быть равны!
Интересно сколько еще будет продолжаться это бардак грабеж воровство и унижение НАРОДА. Пора бы уже вспомнить и воскресить понятия честь совесть закон порядок. 🤔🫣🤦♂️
Занесла диаспора серьезный взнос в кассу, типа, на благие дела, вот и депутата своего заводят. В песпективе - от закона своих оглы отмазывать
..."чтобы стать депутатом и представлять интересы народа, нужно иметь кристально чистую репутацию, выдающиеся заслуги перед обществом и хотя бы элементарное уважение к законам страны проживания"...Всё как раз не так, господа.