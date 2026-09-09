Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Из зала суда в депутаты: В Ростове «Единая Россия» тянет судимого мигранта-азербайджанца в депутаты

Из зала суда в депутаты: В Ростове «Единая Россия» тянет судимого мигранта-азербайджанца в депутаты

Удивительные политические метаморфозы происходят в Ростове-на-Дону. Пока обычные граждане с трудом пробивают себе дорогу в жизнь, члены азербайджанской диаспоры с криминальным шлейфом легко готовятся к депутатским креслам.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Галина Пикина
Галина Пикина

По всем законам их ОБЯЗАНЫ депортировать к себе домой. Судимости, стрельба по людям и т.д. А его еще и продвигают... Это что-то с чем-то... В Ростове больше нет кого продвигать? Почему эти криминальные братья до сих пор в России? Во что превратило взяточниство нашу страну.

Профиль пользователя Игорь Калашников
Игорь Калашников

..."чтобы стать депутатом и представлять интересы народа, нужно иметь кристально чистую репутацию, выдающиеся заслуги перед обществом и хотя бы элементарное уважение к законам страны проживания"...Всё как раз не так, господа.