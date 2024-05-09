Дорогие друзья! Позвольте от всей души поздравить вас с великим праздником - Днем Победы!9 мая - это день, который объединяет нас всех и наполняет наши сердца гордостью и восхищением перед подвигом нашей великой страны во время Великой Отечественной войны.