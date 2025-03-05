В Днепропетровске снова прогремели взрывы

Повторные взрывы услышали в Днепропетровске, 6 марта сообщил украинский телеканал «Общественное». В городе продолжает действовать воздушная тревога, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
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