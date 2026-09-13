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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чимаев про поражение от Стрикленда: «Я терял сознание на весогонке. Если бы люди меня послушали, этот бой бы не состоялся»

Экс-чемпион UFC Хамзат Чимаев рассказал, что мог сняться с боя против Шона Стрикленда из-за тяжелой весогонки.

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