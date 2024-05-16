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Рогов: пограничники Украины расстреливают убегающих от мобилизации украинцев

Рогов: пограничники Украины расстреливают убегающих от мобилизации украинцев

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов заявил, что украинские пограничники расстреливают своих граждан, которые, спасаясь от мобилизации, пытаются бежать в Румынию.

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