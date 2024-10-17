НОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ДОКТРИНЫ РОССИИ ПРЕДРЁК ДЕПУТАТ: У ЗАПАДА И УКРАИНЫ НЕ БУДЕТ ШАНСОВ

ЛК

Любовь Кузьмина

Глупая Вы товарищ! Те кто владеет почти всем земным шаром, никогда, Вы слышите, Никогда не развяжут ядерную войну. Они живут в Земном раю, а для нас рай небесный и что? Эти люди владеющие триллионами, захотят рискнуть из-за Украины потерять все? Вы в своем уме? Просто необходимо, как пишет Луговой, изменить ядерную доктрину России так, чтобы любое нападение на нашу страну имело бы возможность ответить нападающему, всей мощью России Мы должны быть на равных с США в этом деле, ведь это они организовали нападение на Курскую область и если у нас на этот случай не отреагируют, то будут новые нападения и гибель наших граждан. Опять на нашей исконной территории будут идти боевые действия и будет литься кровь наших детей. Если такое еще раз произойдет, то это будет вина нашего руководства, а не нападающих.