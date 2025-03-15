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Эксперты раскрыли, как РФ выстроит буферную зону в курском приграничье

Эксперты раскрыли, как РФ выстроит буферную зону в курском приграничье

Курская операция ВСУ может закончится для Украины потереей контроля над собственной Сумской областью.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Буферная зона должна быть на протяжении всей границы с Украиной и шириной не менее ДВУХСОТ КИЛОМЕТРОВ, под контролем российских военных....
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