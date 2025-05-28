Операторы беспилотников Росгвардии уничтожили позиции ВСУ в зоне СВО

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии выявили и уничтожили пункты временного размещения и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях.
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