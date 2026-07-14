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Хавьер Паскуаль возглавил «Дубай»

«Дубай» объявил о назначении Хавьера Паскуаля на должность главного тренера команды. Ранее 53-летний специалист покинул «Барселону», активировав опцию по расторжению контракта, который должен был действовать до 2028 года.

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