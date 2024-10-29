Дробыш в «Битве поколений» на МУЗ-ТВ: «Долина – Фрэнк Синатра в нашей стране»

В новом выпуске шоу сразятся Лариса Долина и рэпер ST. Лариса Долина Пресс-служба МУЗ-ТВВ эту субботу, 2 ноября в 17:00, на телеканале МУЗ-ТВ выйдет новый выпуск «Битвы поколений» – масштабного шоу, в котором легенды российской музыки сразятся с молодыми и дерзкими артистами в музыкальных поединках.