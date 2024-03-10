В воскресенье в Поморье ожидается снегопад и туман

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -1,-6 градусов, местами до -11Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -1,-6 градусов, местами до -11Синоптики обещают переменный ветер 2-5 метров в секунду.