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Когда не было автоматики: скорострельная винтовка Мондрагона

Когда не было автоматики: скорострельная винтовка Мондрагона

Продолжим цикл статей о магазинных винтовках рубежа 19 - 20 веков. И сегодня поговорим о винтовке, которую Мануэль Мондрагон разработал в 1894 году - за полтора десятка лет до того, как на вооружение мексиканской армии была принята хорошо известная ныне самозарядная винтовка его конструкции.

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