В России высказались о влиянии возвращения SWIFT

Возвращение российских банков к системе SWIFT не повлияет на россиян, которые не ездят активно за границу, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
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