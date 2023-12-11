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Галактионов вызван на заседание КДК за использование рации во время дисквалификации

Галактионов вызван на заседание КДК за использование рации во время дисквалификации

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в матче 17-го тура с «Зенитом».

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