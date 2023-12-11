Галактионов вызван на заседание КДК за использование рации во время дисквалификации

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что комитет рассмотрит поведение главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в матче 17-го тура с «Зенитом».
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