Страна и люди
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Страна и люди

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Система «Купол Донбасса» сбила почти 100 целей ВСУ за неделю

Система «Купол Донбасса» сбила почти 100 целей ВСУ за неделю

За минувшую неделю российские специалисты сорвали 96 атак ВСУ с воздуха. Уточняется, что в перехвате целей противника задействовали «Купол Донбасса» - систему защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы.

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