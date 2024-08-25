Дизайн кают, ресторана и SPA нового круизного лайнера “Карелия” показала судостроители

Бассейн с подогревом, фермерская парная, ресторан с панорамными окнами ожидают пассажиров на новых круизных судах “Карелия”, рассказали РИА Новости в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и круизной компании “ВодоходЪ”.
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