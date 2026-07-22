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"Хозяин молча смотрел". На семилетнего внука Дарьи Донцовой напала собака

"Хозяин молча смотрел". На семилетнего внука Дарьи Донцовой напала собака

На семилетнего внука Дарьи Донцовой напала собака. Об этом 74-летняя писательница сама сообщила в своём телеграм-канале.

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