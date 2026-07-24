Москва-Владимир-Калифорния. Музыкальная награда

Музыкальная композиция «Purple Rain», являющаяся плодом совместного творчества маэстро Романа Мирошниченко и Владимирского вокального коллектива “Новый Звук”, удостоилась бронзовой награды престижной премии Global Music Awards (GMA).
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