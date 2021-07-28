Театр абсурда

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России предстоит упорная борьба на заведомо враждебной территории

России предстоит упорная борьба на заведомо враждебной территории

Российская Федерация подала первый межгосударственный судебный иск в Европейский суд по правам человека.

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Сергей Сеновозов
Стесняюсь спросить, а на кой хрен бисер перед свиньями метать?
Виктор Козодоев
что раньше думали, а сейчас моча в голову ударила и решили подать в в суд, читают пусть свою Конституцию, что там написано, что российские Законы выше, вот вам и бабушка

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