России предстоит упорная борьба на заведомо враждебной территории

Театр абсурдаПолитикаРоссии предстоит упорная борьба на заведомо враждебной территории Российская Федерация подала первый межгосударственный судебный иск в Европейский суд по правам человека.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей СеновозовСтесняюсь спросить, а на кой хрен бисер перед свиньями метать?Виктор Козодоевчто раньше думали, а сейчас моча в голову ударила и решили подать в в суд, читают пусть свою Конституцию, что там написано, что российские Законы выше, вот вам и бабушкаКомментировать
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