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Единая лига ВТБ. «Автодор» в гостях у «Астаны», «Парма» примет «Минск», ЦСКА – «Самару»

Во вторник, 13 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча. Саратовский «Автодор» в гостях сыграет с казахстанской «Астаной», «Парма» в Перми примет белорусский «Минск».

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