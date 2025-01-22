Европа встает под ружье? Лидеры стран ЕС все чаще говорят о грядущей войне с Россией

Развернуть боевые порядки европейцам не дает состояние ВПК и настроения молодежи Несмотря на то, что признаков окончания боевых действий на Украине пока не просматривается, европейские лидеры начинают готовиться к мирному периоду.
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