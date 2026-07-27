Минобороны РФ сообщает о ликвидации более 180 украинских дронов за сутки

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над Курской, Белгородской, Брянской, Костромской, Калужской, Тульской, Орловской, Ярославской областями, а также над Удмуртией, Московским регионом и Крымом.
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