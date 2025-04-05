Пленный ВСУ Горб заявил о преступлениях командира против жителей Курской областиПленный украинский военнослужащий Александр Горб рассказал, что его командир с позывным Тринадцатый совершал преступления как против мирного населения, так и против пленных российских солдат.
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