Суть мобилизации в России: перспективы на 2024 год с точки зрения Путина и Шойгу Елена ГалицкаяВ свете последних событий, связанных с военными действиями и безопасностью на территории России и её соседей, волнует вопрос о возможной мобилизации населения.
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