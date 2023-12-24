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Суть мобилизации в России: перспективы на 2024 год с точки зрения Путина и Шойгу

Суть мобилизации в России: перспективы на 2024 год с точки зрения Путина и Шойгу

Суть мобилизации в России: перспективы на 2024 год с точки зрения Путина и Шойгу Елена ГалицкаяВ свете последних событий, связанных с военными действиями и безопасностью на территории России и её соседей, волнует вопрос о возможной мобилизации населения.

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