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Роботы, гусары и монстры: мистический мир Якуба Розальского

Роботы, гусары и монстры: мистический мир Якуба Розальского

Польский художник Якуб Розальски родился в Кракове, но живет в немецком Гамбурге. Картины Якуба реальная возможность совершить путешествие в удивительный мир, где история Европы сочетается в вымышленной вселенной дизель-панка.

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