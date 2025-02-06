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Предприниматель Матус заявил, что Ходорковский* связан со спецслужбами

Предприниматель Андрей Матус рассказал, что офис Михаила Ходорковского* в Лондоне дважды посещал сотрудник британских спецслужб, а команда бывшего олигарха интересовалась чертежами современной российской подлодки.

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