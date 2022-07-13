Мировое обозрение

142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Русский
    Ура, что наши успешно наступают!Специальная военн...
  • Алексей Русский
    – Слава Украине! — В составе России! :)Специальная военн...
  • Невидимка Невидимка
    А какое отношение США и другие страны имеют к российской нефти, халявы захотелось господам.США и Китай кулуа...

Назревающий кризис перепроизводства чипов ударит по отраслям экономики в разной степени

Назревающий кризис перепроизводства чипов ударит по отраслям экономики в разной степени

После многих месяцев обсуждения дефицита полупроводниковых компонентов отраслевые аналитики стали всё более настойчиво говорить о снижении спроса на профильную продукцию сразу в нескольких сегментах рынка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх