"Атакамсы" полетели против Киева. США забыли напомнить Украине о подвохе

Американцы снова жёстко обманули украинцев. Тайно присланные ракеты "Атакамс" оказались с подвохом. И, как обычно, в Киев прибыла рухлядь, которая скорее сыграет против украинской армии, чем сделает её сильнее.
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